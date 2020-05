Engelsk stjerne truet med kniv og berøvet

Dele Alli blev bestjålet for ure og smykker af maskerede røvere i sit eget hjem

Den engelske landsholdsstjerne Dele Alli blev frarøvet adskillige værdigenstande, da røvere brød ind i englænderens hjem og truede ham med kniv.

Det skriver en række engelske medier, herunder Daily Mail, Mirror og The Sun.

Værdierne talte blandt andet to ure tilhørende Alli, et Richard Mille og et Audemar Piguet, samt smykker fra kæresten Ruby Mae.

24-årig Alli var i færd med et slag pool med en håndfuld kammerater, da to maskerede mænd brød ind i Tottenham-spillerens hus omkring 12.30 onsdag.

En af spillerens venner blev angiveligt såret, da han tog kampen op mod de væbnede gerningsmænd, mens Alli selv blev slået på munden.

Var udpeget af røverne

Engelsk politi mener, at røverne har gået specifikt efter Dele Alli, der selv tjener godt en million kroner om ugen.

- To mænd fik adgang til ejendommen, hvorefter de stjal smykker og ure, før de flygtede igen, siger Met Police ifølge de engelske medier.

Episoden udfolder sig efter holdkammeraten Jan Vertonghens hjem ligeledes blev indtrængt af maskerede røvere med kniv tilbage i marts.

Se også: Voldsomt indbrud: Kone og to børn truet med knive

Dengang var den belgiske landsholdsspiller dog af sted med klubben til en Champions League-kamp.

Daily Mail skriver, at Allis ejendom er spækket til med videoovervågning, hvorfor han har kunnet sende video ind til politiet til efterforskningen af sagen.

Sammen med resten af Tottenham-truppen er det forventet, at Dele Alli møder ind i næste uge til træning, mens Premier League arbejder frem mod en genstart 12. juni.

Dele Alli kom til Tottenham i 2015 og har for længst etableret sig som et fast navn i startopstillingen i London-klubben, der blandt andet nåede Champions League-finalen mod Liverpool i fjor.

