Engelske fangrupper skyder med skarpt mod udbryderliga

12 europæiske klubbers planer om en udbryderliga møder modstand i fanmiljøet i England.

Halvdelen af klubberne, der står bag The Super League, som ligaen skal hedde, er således fra Premier League.

Flere fangrupper har allerede været ude med skarp kritik.

- Det her er utilgiveligt. Nok er nok, lyder det fra sammenslutningen Chelsea Supporters' Trust.

- Det er en beslutning drevet af grådighed for at fylde lommerne på dem, der er i toppen, og der er ikke blevet skelet til de loyale fans, vores historie, vores fremtid eller fodboldens fremtid i dette land.

- Det er muligt, at forslaget aldrig bliver til noget, men det taler sit tydelige sprog, at Chelsea er klar til at risikere vores eksistens i Premier League og FA Cup, lyder det.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har været ude med trusler om at udelukke de deltagende klubber fra nationale turneringer.

Det har fået opbakning fra fodboldforbundene i de lande, hvor de 12 klubber kommer fra.

Tottenham, Liverpool, Manchester United, Manchester City og Arsenal er de øvrige engelske klubber i Super League.

Hos Tottenham Hotspur Supporters' Trust er opstandelsen stor.

- Det er et koncept drevet af griskhed og egeninteresse på bekostning af spillets værdier, som vi holder så meget af.

- Sammen med fangrupper i Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal og Chelsea er vi helhjertet imod bevægelsen for at skabe en lukket butik for Europas elite, lyder det.

Fans af de forsvarende engelske mestre fra Liverpool er også voldsomt imod planerne.

- Det er pinligt, skriver gruppen Spirit of Shankly på Twitter.

- Som fanrepræsentanter er vi rystede og meget imod den her beslutning.

- FSG (Liverpools ejer, red.) har ignoreret fansene i sin skruppelløse og grådige jagt på penge. Fodbolden er vores, ikke deres. Vores fodboldklub tilhører os og ikke dem, skriver gruppen.

Nyheden om de 12 klubbers planer kom natten til mandag.

Ligaen skal spilles midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvoraf 15 af dem skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne tre yderligere hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

De stiftende klubber står til at modtage et engangsbeløb på 3,5 milliarder euro. Det svarer til cirka 26 milliarder danske kroner.

Turneringen er tænkt som et alternativ til Champions League, som det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) står bag.