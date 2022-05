Eriksen afslører: Jeg har fået tilbud

Det er snart et år siden, at landsholdets Christian Eriksen faldt om, men den danske stjerne er kommet flot tilbage og er måske bedre end nogensinde.

Og de gode præstationer for både Danmark og Brentford betyder, at Eriksen nu står med gunstige kort på hånden, når han skal vælge sin næste arbejdsgiver.

Denne sommer skal Eriksen beslutte, hvad der skal ske. I Brentford håber de naturligvis på at kunne forlænge aftalen med danskeren, men den lille London-klub får kamp om Eriksens signatur.

Danskeren fortæller nemlig selv, at der er interesse.

- Jeg har fået tilbud og forskellige muligheder, som vi overvejer og skal tage en beslutning ud fra, siger Christian Eriksen i et interview med Viaplay.

Når Eriksen siger vi, handler det om, at det er en beslutning, han skal træffe med sin agent og sin familie.

Thomas Frank er blevet ved med at gentage, at man tror på, at man kan få en ny aftale på plads med Eriksen, men klubber i Premier League som Tottenham, West Ham og Newcastle United kan også stå klar med konktrakttilbud, som Brentford ikke kan matche på lønnen.

Ekstra Bladet har for nylig besøgt Thomas Frank i Brentford, og her fortalte den danske træner blandt andet, at det ikke er penge, der kommer til at afgøre Eriksens fremtid. Læs mere om det lige her.

