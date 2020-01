Eriksen ryger i skammekrogen

Christian Eriksen var med Tottenhams trup i Southampton, men var ikke engang med på bænken, da de to hold spillede 1-1. Han forventes at skifte til Inter inden for få dage

28 minutter mod Norwich i onsdags lader til at blive de sidste for Christian Eriksen i en Tottenham-trøje.

Han trådte godt nok ud af bussen med holdkammeraterne på St. Mary's Stadium i Southampton lørdag eftermiddag. Der var dog hverken spor efter Eriksen i startopstillingen eller på bænken, men derimod i 'skammekrogen'.

Det hænger naturligvis sammen med, at Tottenham og Inter ifølge engelske og italienske medier er enige om en pris på godt og vel 150 millioner kroner for den 27-årige dansker.

Derfor forventes Christian Eriksen at overvære Inters Serie A-kamp mod Cagliari på San Siro i Milano søndag, inden han angiveligt skal gennem det obligatoriske lægetjek mandag. Det mente José Mourinho åbenbart ikke var foreneligt med at skulle spille Tottenham videre i FA Cup'en dagen inden, men køreturen to timer sydpå skulle han dog trods alt ikke snydes for.

Artiklen fortsætter under billedet..

José Mourinho fandt ikke plads til Christian Eriksen - hverken på banen eller bænken. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Annulleret mål

Fra tribunen, omklædningsrummet eller hvor Christian Eriksen nu befandt sig i løbet af kampen, kunne han se holdkammeraterne få flere store tilbud i første halvleg, men hverken Son Heung-Min eller Lucas Moura formåede at veksle store omstillingschancer til føringsmål.

Argentinske Giovani Lo Celso havde godt nok bolden i kassen efter en halv times spil, men dommer Peter Bankes annullerede korrekt scoringen, fordi Son Heung-Min rettede bolden det sidste stykke ind fra sin offside-position.

Southampton havde naturligvis kaptajn Pierre-Emile Højbjerg med i startopstillingen, mens Jannik Vestergaard ligesom Eriksen var helt ude af truppen. Også han kædes sammen med et klubskifte inden transfervinduet smækker i på fredag.

Højbjerg var tæt på at kunne juble med holdkammeraterne, da Danny Ings mod slutningen af første halvleg rundede Hugo Lloris, men englænderens afslutning blev heroisk reddet på stregen af Japhet Tanganga. Ings var også tæt på i begyndelsen af anden halvleg, da en fiks afslutning gik tæt forbi Hugo Lloris' ene stolpe. I øvrigt efter fint forarbejde fra opgørets eneste dansker.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pierre-Emile Højbjerg spillede en fin kamp på Southamptons centrale midtbane. Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Kunne uden Eriksen

Tottenham har ikke været meget for at slippe Christian Eriksen denne vinter, men Mourinhos tropper lod ikke til at savne danskeren synderligt.

Offensiven med Dele Alli, Son, Lucas og Lo Celso sprudlede i perioder, og knap et kvarter efter pausen var der bid, da Son afsluttede fornemt forarbejde fra Lo Celso og indskiftede Erik Lamela ved at udplacere Angus Gunn med en flad afslutning.

Tilskuerne måtte lige vente et minuts tid på en VAR-gennemgang, men Dele Allis puf i ryggen på Kevin Danso blev ikke vurderet til at være strafbart.

Den stilling holdt frem til få minutter før tid, hvor Serge Aurier helt unødvendigt smed bolden væk på vej frem - det udnyttede Sofiane Boufal til at hamre udligningen ind bag Lloris på Danny Ings' perfekte oplæg.

Mere blev det ikke til på St. Marys, så de to hold må ud i et nyt opgør på Tottenham Hotspur Stadium for at fordele pladsen i FA Cup'ens 5. runde.

Et opgør, der med al tænkelig sandsynlighed bliver uden Christian Eriksen.

Son Heung-Min scorede kampens første mål. Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Eriksen helt ude - nu er det slut!

Eriksen på forsiden: Sådan har du ikke set ham før

Caroline overhalet: Så meget tjener de danske sportsstjerner