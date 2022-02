Eriksen spiller bag lukkede døre

Mandag kan Christian Eriksen fejre, at han fylder 30 år. Men en fridag bliver det ikke til.

Efter Brentfords pointdeling med Crystal Palace i lørdags fortalte manager Thomas Frank, at den danske boldekvilibrist vil få minutter i en træningskamp.

- Vi har en venskabskamp mandag, hvor han skal spille. Det er den rigtige måde at gøre det på, fortalte Frank ifølge BBC, da han blev spurgt til, hvornår Eriksen ville få sin debut i Brentford-trøjen.

Ifølge Sky Sports og Yahoo bliver opgøret afviklet bag lukkede døre, og modstanderen er Southend United fra den femtebedste engelske række.

Selvom der sportsligt er lagt op til en blød start for Christian Eriksen, er det en stor dag, når man tager de danske briller på, og når man ser det fra hans perspektiv.

Det vil nemlig være første gang, han skal spille 11 mod 11, siden han i sommer kollapsede med et hjertestop under EM-kampen mod Finland.

Christian Eriksen præsenteres i Brentford. Foto: Claus Bonnerup

Begivenhedsrig uge

De seneste syv døgn har budt på en masse aktivitet for Eriksen.

Danskeren har indledt træningen sammen med sine nye holdkammerater, fredag fik han sin officielle præsentation på Brentford Community Stadium, og lørdag bød fansene ham velkommen, da han betrådte græsset inden klubbens Premier League-opgør mod Crystal Palace.

Kampen, som Eriksen fulgte fra tilskuerpladserne, sluttede uden mål, og Brentford høstede således point for første gang i otte opgør.

Der resterer to kampe for Brentford i februar. En udekamp mod Arsenal på lørdag i næste uge, og en hjemmekamp mod Newcastle om to ugers tid.

