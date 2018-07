Eriksens position pludselig truet: 'Han er da velkommen, men...'

En ny sæson i den engelske Premier League står snart for døren, og det kan måske betyde nye tider i Christian Eriksens Tottenham.

Efter VM-slutrunden spekulerede engelske journalister i, om holdets engelske back Kieran Trippier måske skulle få en større rolle omkring dødboldene.

Trippier leverede nemlig en fremragende slutrunde for England, der endte som nummer fire efter at have tabt semifinalen til Kroatien. Her scorede Trippier et flot frisparksmål i 1-2-nederlaget.

Kieran Trippier jubler over sit frisparksmål mod Kroatien. England endte med at tabe semifinalen og senere bronzekampen til Belgien. Foto: AP

Nu er spekulationen så nået hele vejen frem til Christian Eriksen, der i øjeblikket sidder tungt på især frisparkene i Tottenham.

London-klubben er i øjeblikket på træningslejr i USA, hvor de natten til tirsdag møder AC MIlan i en træningskamp.

- Selvfølgelig er han velkommen til at tage et par stykker, hvis han tror, han kan score. Men jeg tror, det bliver et tæt løb. Jeg tror, jeg tager den første, men han kan helt sikkert få et forsøg, siger Eriksen adspurgt om situationen ifølge ESPN.

Generelt leverede Tottenhams spillere flotte præstationer under VM-slutrunden, hvor man var heftigt repræsenteret i semifinalerne.

Det glæder danskeren sig over.

- Vi havde ni spillere i semifinalerne, hvilket selvfølgelig betyder, at vores hold er anderledes i forhold til, hvad det var tidligere. VM er uden tvivl en god scene at vise, at hvis du spiller for Tottenham. så kan du være en topspiller, lyder det fra Eriksen.

Tottenham åbner Premier League-sæsonen 11. august ude mod Newcastle.

