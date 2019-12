Et spørgsmål om 'størrelse' gjorde Beckham flov

David Beckham blev sat under pres, da han i Real Madrids omklædningsrum fik et spørgsmål fra sin dengang lille søn

Pludselig kom der et spørgsmål om de nedre dele fra sønnen Brooklyn - og så blev David Beckham helt tavs.

Sådan beretter den tidligere journalist Gordon Smart i 'The Open Goal podcast' om en anekdote, som han fik fortalt af den tidligere fodboldstjerne. Historien er blevet samlet op af The Mirror.

Vi skal tilbage til midten af 00'erne, hvor den engelske superstjerne huserede i Real Madrid.

- Jeg spurgte ham, hvordan det var at gå ind i Real Madrids omklædningsrum med Ronaldo, Zidane og Roberto Carlos, og det var han cool med. Han følte, at han havde gjort sig fortjent til det.

- Brooklyn var med, da han var yngre. Beckham gik i bad, og da han tørrede sig selv, kom Roberto Carlos forbi helt nøgen.

- Så sagde Brooklyn til sin far: Hvorfor har du ikke en som den der?

Herligt akavet.

Gordon Smart siger yderligere, at han ikke regner med, at Beckham har noget imod, at han fortalte historien.

Ankedoten er venligere ved Roberto Carlos end 'Becks. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

De tre Beckham-brødre med far på banen i den spanske storklub. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Brooklyn, der i dag er 20 år gammel, er en blandt David Beckhams fire børn.

Den tidligere anfører for England har også sønnerne Romeo og Cruz på henholdsvis 17 og 14 samt en datter på otte ved navn Harper.

David Beckham er stadig en del af fodboldverdenen, idet han er en del af ejergruppen, som har kontrol over Inter Miami CF. Holdet står til at indtræde i den amerikanske MLS-liga i 2020.

