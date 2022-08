Everton henter danske landsholdstvillinger

Tvillingeparret Karen og Sara Holmgaard har det med at følges ad, og nu har de to landsholdsspillere taget endnu et skridt sammen i karrieren.

Den engelske traditionsklub Everton oplyser på deres hjemmeside, at de har hentet de to danske søstre i tyske Turbine Potsdam.

Begge er blevet udstyret med toårige kontrakter.

Det bliver dog kun Karen, der kommer til at tørne ud for de blå fra Liverpool i næste sæson.

Sara er nemlig med øjeblikkelig virkning blevet udlejet til sin tidligere klub Fortuna Hjørring.

Pernille Harder og Sara Holmgaard takker de danske fans efter EM-exitet til Spanien tidligere på sommeren. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

I spidsen for Everton er danske Brian Sørensen, der kender tvillingerne fra sin tid som træner for Fortuna Hjørring.

- De har været på min ønskeliste fra dag 1. Efter at have arbejdet med dem i Fortuna, ved jeg, at de er to af de mest lovende talenter fra Danmark, siger Brian Sørensen.

- Sara er den bedste venstrebenede, jeg nogensinde har set. Hun er klog i sit spil, og hun læser spillet godt.

- Karen er den fysiske tilstædeværelse på midtbanen. Hun er en spiller, som Evertonians vil elske - hun har alle de kvaliteter, som jeg forlanger af en spiller.

- Jeg er meget glad for, at vi har hentet dem begge hertil, siger cheftræneren.

Everton spiller i den bedste engelske række, Women's Super League.