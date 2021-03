FA Cup-finale kan blive test for engelske fans tilbagevenden

Den britiske regering forsøger at slå stregerne til den genåbningsplan af samfundet, man håber at kunne rulle ud hen over foråret og sommeren, hvis coronapandemien kommer under kontrol.

Heriblandt skal man også finde ud af, hvornår og i hvilket omfang man kan tillade tilskuere til sportsbegivenheder igen.

Her har et nedsat udvalg, Events Research Programme (ERP), udpeget pilotprojekter, hvor man som forsøg vil tillade et begrænset antal tilskuere.

Årets FA Cup-finale i fodbold på Wembley er blevet udpeget som en af begivenhederne, meddeler ERP, og det samme er snooker-VM i arenaen The Crucible Theatre i Sheffield.

Pilotprojekterne kommer til at foregå i London, Sheffield og Liverpool, og det vil inkludere begivenheder både indendørs og udendørs.

Nogle af forsøgene vil endda foregå uden krav om afstand mellem folk, så man kan undersøge, hvad det har af effekt.

Det vides endnu ikke, hvor mange tilskuere der må komme ind til FA Cup-finalen 15. maj, men det forventes, at mere end 10.000 mennesker vil kunne overvære kampen på stadion.

For at komme i betragtning til at overvære en af de udpegede sportsbegivenheder skal man kunne fremvise en negativ coronatest forlods. Og man skal lade sig teste efterfølgende.