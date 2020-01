FA Cup-kamp er aflyst

For ti dage siden spillede Watford og Tranmere 3-3 på Vicarage Road i tredje runde af FA Cuppen, og dermed skal de to hold ud i en ny kamp på League One-mandskabet Tranmeres hjemmebane for at få afgjort, hvem der skal avancere i den traditionsringe engelske pokalturnering.

Den kamp skulle efter planen være spillet tirsdag aften, men godt fem timer før kick off er opgøret blevet aflyst.

Det nordlige England har de seneste par dage været udsat for kraftig regn, og banen på Tranmeres hjemmebane Prenton Park er så medtaget af uvejret, at den ikke er mulig at spille fodbold på.

Kampens dommere inspicerede banen ved middagstid, og konklusionen blev altså, at kampen må udsættes.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den så spilles.

Der er programsat yderligere fem FA Cup-kampe denne tirsdag, og foreløbig er der ikke meldinger om yderligere aflysninger.

