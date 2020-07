- Får enormt mange penge

- Det er et kæmpe job for ham. Helt vildt stort. Hold da op.

Martin Laursen kan ikke skjule sin forbavselse, da tipsbladet.dk i telefonen overbringer ham nyheden om, at Aston Villa har ansat Johan Lange som sportsdirektør.

Den tidligere danske landsholdsspiller tørnede ud for Aston Villa fra 2004 og frem til sit karrierestop i 2009, så han kender klubben fra Birmingham bedre end de fleste.

Den her ansættelse havde han dog slet ikke set komme.

- Jeg er vildt overrasket over, at de har valgt Johan Lange. Senest havde de en spansk sportsdirektør, og sådan én kan man vælge over hele verden. Nu har de så valgt en dansker. Det er spektakulært, synes jeg. Kæmpe tillykke til Johan, siger Martin Laursen til tipsbladet.dk.

Johan Lange kommer fra et job som teknisk direktør i FC København, og han har været med til store ting i den danske hovedstad. Det blegner dog i forhold til den hverdag, der nu venter ham i England.

- FC København er en stor klub i Danmark, men det her bliver en helt anden liga for Johan Lange. Nu får han rigtig mange penge mellem hænderne, fordi dem er der altså nok af i Aston Villa. Nu skal de bare sørge for at få noget mere ud af dem, og det bliver Langes største udfordring, siger Martin Laursen og fortsætter:

- De brugte en milliard sidste sommer, og alligevel var de meget tæt på at rykke ned. Det siger noget om, at de slet ikke fik nok ud af det.

- At gå ind og blive sportsdirektør i en Premier League-klub er sgu ikke sådan lige til, og jeg kan kun gentage, at det bliver et meget stort skridt for Johan Lange. Det kan godt være, at Aston Villa lige nu er et bundhold, men det er en historisk meget stor klub, og det er en klub, mange gerne vil have i Premier League.

At det er en historisk stor klub, er svært at være uenig med Martin Laursen i. Aston Villa har blandt andet vundet syv engelske mesterskaber og syv FA Cup-titler, og i 1982 blev det også til sejr i Europa Cuppen for mesterhold, som vi i dag kender som Champions League. Storhedstiden er dog forbi.

Martin Laursen siger, at der venter Johan Lange en stor opgave. Foto: Ritzau Scanpix

I den forgangne sæson overlevede Aston Villa i Premier League ét point foran både Bournemouth og Watford, og 17. pladsen kom kun i hus takket være en imponerende slutspurt, hvor holdet blandt andet slog Arsenal i næstsidste spillerunde.

Dermed er det en Premier League-trup, Johan Lange skal forme, og der bliver nok at se til i det forestående transfervindue.

- Han skal sætte sig ned med manager Dean Smith og danne sig et overblik over truppen, og så er jeg sikker på, at han også skal hente nogle nye spillere. Og så er der jo hele spørgsmålet om Jack Grealish, som alle de store klubber i England viser interesse for. Ham skal Johan Lange nu forholde sig til, og det kan godt blive den første helt store udfordring. Han er en klassespiller, og ham kan Johan sælge for en helvedes masse penge, fastslår Martin Laursen.

Aston Villa anno 2020 er på mange måde en sovende kæmpe, lyder det fra klubbens tidligere forsvarsprofil. Derfor bliver Johan Langes opgave at sammensætte en trup, der kan overleve i Premier League.

- De var i store problemer i denne sæson, men det hører også med til historien, at de var ramt af mange skader på vigtige positioner. Defensivt var Aston Villa dårlige og lukkede alt for mange mål ind, men de formåede heldigvis at sætte en flot spurt ind til sidst. Umiddelbart tror jeg, man skal forvente, at Aston Villa også skal kæmpe i bunden i den kommende sæson, lyder det fra Martin Laursen.

Johan Lange er tiltrådt i Aston Villa med øjeblikkelig virkning.