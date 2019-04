Færdig i England - åben for Superliga-comeback!

Anders Lindegaard må have godt med splinter i bagdelen i kølvandet på de seneste år af karrieren.

Den tidligere Manchester United-keeper står noteret for to kampe siden september 2016. Her mistede målmanden sin plads i buret i Preston North End, og det fik ham i sommeren 2017 til at rykke teltpælene til Burnley FC, hvor han har været fast reserve. Kun to gange har han optrådt for Premier League-klubben, og det var i to Europa League-kvalifikationskampe mod Aberdeen.

Nu er den 34-årige målmand klar til at rejse sig fra bænken i Burnley og søge spilletid andetsteds. 30. juni udløber hans kontrakt med Premier League-klubben, og det markerer Lindegaards afsked.

- Anders skal finde en ny klub til sommer, og vi skal finde en klub, hvor der er udsigt til spilletid. Den proces er vi godt i gang med, og Anders er stadig sulten efter at spille fodbold, og han er stadig super fit. Anders er fyldt 34, men han er jo ikke blevet slidt op, og så er han så heldig at være naturlig fit, og han har trænet godt. Jeg vil tro, han har fire-fem gode år i sig endnu. Nu handler det om at finde et godt sted efter sommerferien, siger Michael Stensgaard, der er agent for Anders Lindegaard, til tipsbladet.dk.

Anders Lindegaard har en fortid i OB, Kolding FC og Aalesund, men i januar 2011 skiftede han til Manchester United, og siden har han opholdt sig i England, men tiden kan være inde til at tage afsked med det fodboldgale land.

Michael Stensgaard fastslår, at en dansk klub kan være en mulighed for Lindegaard, der kan skrive 29 Manhcester United-kampe på CV'et.

- Vi udelukker ikke noget på forhånd, og det gælder også Superligaen. Det handler om at finde en god klub med udsigt til spilletid, og så betyder landet ikke så meget for Anders. Vi afsøger et bredt marked, fastslår agenten.

Anders Lindegaard står notetet for fem A-landskampe for Danmark.

Blodbad i United - de skal væk

Se også: Voldsomme tal: Eriksen og co. sætter verdensrekord!

Se også: Fastholder udvisning af FCK'er: 'Forsøger at snyde'