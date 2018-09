Falleret storklub fyrer spiller: Han var i dårlig form

Sunderland har revet Papy Djilobodjis kontrakt i stykker, efter han kom for sent tilbage til klubben i alt for dårlig form

Senegalesiske Papy Djilobodji endte med at være en rigtig skidt forretning for den engelske traditionsklub Sunderland AFC.

I 2016 betalte man 67 millioner kroner for at hente forsvarsspilleren i Chelsea, da Sunderland fortsat var en del af Englands fineste selskab i Premier League.

To år senere står den på League One-fodbold i den tredjebedste række efter to nedrykninger på stribe, og det er åbenbart ikke interessant for Papy Djilobodji. I sommerpausen gjorde han klubben opmærksom på, at han ville skifte klub, og derfor blev han bevilget fri i juli uden løn i håb om at kunne finde en ny klub.

Det lykkedes ikke.

Derfor havde Sunderland forventet at se forsvarsspilleren tilbage i klubben 1. august, men trods flere skriftlige anmodninger dukkede han ikke op før starten af september. Oven i købet i så dårlig form at Sunderland nu har taget konsekvensen og smidt ham ud.

'Da han kom tilbage, skulle han gennemgå samme fysiske test, som hans kollegaer gennemgik, da de kom tilbage. Den test dumpede han kraftigt', skriver klubben på den officielle hjemmeside.

Her fremgår det også, at Sunderland har benyttet sig af den juridiske mulighed for at rive kontrakten i stykker.

Allerede tirsdag tog Sunderlands formand, Stewart Donald, bladet fra munden og satte ord på Djolobodjis fysiske tilstand.

- Der er en forpligtelse til at spillerne møder op i en tilstand, de kan spille fodbold i. Og realiteten er, at jeg nok ville have slået hans (Djilobodjis, red) tal, da han vendte retur, lød det fra formanden, der samtidig lod vide, at Sunderland overvejer muligheden for at sagsøge både Djilobodji og holdkammeraten Didier Ndong for ikke at opfylde deres kontrakter.

Papy Djilobodji havde ellers kontrakt frem til 2020, men er altså nu arbejdsløs og kan forhandle frit med hvilken som helst klub. I sidste sæson var han lejet ud til franske Dijon i hele sæsonen, så tabet på banen er nok begrænset for Sunderland, der i øjeblikket er nummer fire i League One med 15 point for syv kampe.

De glade Premier League-dage er fortid for Djilobodji, der nok ikke skal regne med en kontrakt i den bedste engelske række. Foto: Ritzau Scanpix

