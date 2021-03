FCM-spiller har brudt betting-regler

For mange er det helt almindeligt at lave et bet på en fodboldkamp i ny og næ, men når man er fodboldspiller på professionelt plan, så er det vigtigt, at man kender til de regler, der gælder for en.

Det må FC Midtjyllands Rasmus Nicolaisen nu erkende, at han ikke havde helt styr på. Han er i denne sæson udlejet til engelske Portsmouth, og i England er reglerne sådan, at man slet ikke må spille på kampe.

Det gjorde han tilbage i november. Det oplyser den engelske klub på dens hjemmeside, hvor der dog også bliver gjort opmærksom på, at der på ingen måde er blevet spillet på en af Portsmouths egne kampe. Endvidere var blot én af kampene i en turnering, som de selv deltager i, da der var tale om en FA Cup-kamp.

Selv har han forklaret, at han ikke var klar over, hvordan reglerne så ud i England, da han på daværende tidspunkt lige var skiftet til klubben.

- Portsmouth tror på, at spilleren har handlet i god tro, og dette er et resultat af en mistorståelse af reglerne i England og Danmark. Rasmus har været professionel i alle aspekter siden sin ankomst, skriver klubben.

Efter dommen har de desuden gjort det klart for både spillere og ansatte, at det er forbudt for dem at spille - både direkte og indirekte - på nogen som helst fodboldkampe eller turneringer i hele verden.

Som straf har Nicolaisen nu modtaget en bøde på godt 22.000 kroner.

