Fik forfærdelig besked

Der var lagt op til en helt almindelig arbejdsdag for den engelske fodboldekspert Ian Wright, da han søndag mødte på arbejde for tv-stationen ITV, hvor han skulle dække FA Cup-opgøret mellem Rochdale og Plymouth Argyle.

Men det blev alt andet end en almindelig dag for Arsenal-ikonet.

Blot 30 sekunder før han skulle på live, fik 58-årige Wright nemlig den tragiske nyhed, at han mor, Nesta, var død i en alder af 94. Det skriver Daily Mirror.

Wright forlod efterfølgende studiet i pausen af kampen, hvorefter kommentatoren Mark Pougatch måtte meddele seerne, at den fortsatte dækning blev uden den tidligere engelske landsholdsspiller.

- Jeg er bange for, at han ikke længere er med os. En tragisk familiebegivenhed, så han er taget afsted for at være der, hvor man behøver ham mest. Hos sin familie, lød det fra Pougatch.

Ian Wright havde sin storhedstid i Arsenal. Her er han i nærkontakt med Gary Mabbutt fra lokalrivalerne Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

Ian Wright voksede op hos moderen i London-bydelen Brockley, men havde ifølge flere medier et problematisk forhold til sit mødrende ophav.

Som aktiv optrådte den målfarlige angriber blandt andet for Arsenal, West Ham og Celtic, ligesom det blev til 33 landskampe og ni mål for England.

Han indstillede karrieren i 2000.

