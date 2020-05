Fire nye corona-smittede i Premier League

I Premier League bliver spillere og andet personale i disse dage testet hyppigt for coronavirussen, og mandag og tirsdag er der blevet testet for tredje gang, og her blev i alt 1.008 personer testet, hvoraf fire er testet positiv.

Det meddeler Premier League på sin hjemmeside, hvor de også oplyser, at de fire personer kommer fra tre forskellige klubber.

- Premier League kan i dag bekræfte, at mandag den 25. maj og tirsdag den 26. maj blev 1008 spillere og klubpersonale testet for COVID-19. Af disse har fire testet positivt fra tre klubber.

- Spillere eller andet personale, der har testet positivt, vil nu gå i karantæne i en periode på syv dage, skriver de.

Dermed er i alt 12 personer nu testet positiv fra Premier League-klubberne; heriblandt Adrian Mariappa fra Watford og Aaron Ramsdale fra Bournemouth.

Spillere og andet personale skal snart testes igen, hvilket vil være den fjerde testrunde. Her vil klubberne dog have flere tests til rådighed, og de vil kunne teste 60 i stedet for de 50, de har kunnet teste hidtil.

