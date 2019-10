Fodbold-frue i shitstorm: - Hele verden hader mig

Rebekah Vardy taler nu ud efter de voldsomme anklager mod hende, hvor hun er beskyldt for at have lækket private oplysninger fra Coleen Rooney

Rebekah Vardy, der er kone til fodboldspilleren Jamie Vardy, er havnet i lidt af en shitstorm. Hun er nemlig blevet beskyldt for at have lækket private oplysninger fra Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, til pressen.

Nu forklarer Rebekah Vardy for første gang sin version af historien. Det gør hun i et interview med Daily Mail, hvor hun ligeledes fortæller, at hun er blevet lagt for had og blevet truet på livet.

- I løbet af de sidste 24 timer har det hele bare ekskaleret. Jeg havde ellers ikke tænkt mig at sige noget, men det er blevet så ekstremt. Jeg er blevet fortalt, at jeg skulle dø, at mine børn skulle dø, og at mit ufødte barn skulle dø. Det er uacceptabelt for enhver. Hvis jeg ikke siger noget, så vil hele verden stadig tro, at det var mig, der gjorde det, og så vil tilsviningerne fortsætte, siger Rebekah Vardy til Daily Mail.

Rebekah Vardy under VM i Rusland i 2018, hvor Jamie Vardy og resten af det engelske landshold nåede helt til semifinalen. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Hun fortæller samtidig, at hun havde en telefonsamtale med Coleen Rooney, hvor de diskuterede sagen, men det kom der ikke noget ud af.

- Det var ikke noget nemt opkald. Hun sagde til mig: 'Jeg vil ikke hænge dig ud', og jeg sagde til hende: 'Du har fuldstændigt udslettet mig i offentligheden og hængt mig til tørre. Hele verden hader mig', fortsætter Rebekah Vardy.

Det er ikke mere end et par dage siden, at den skandaløse sag så dagens lys. Her fortalte Coleen Rooney på de sociale medier, at hun havde fundet ud af, hvem der gennem flere år havde lækket private oplysninger fra hendes lukkede Instagram-profil ud til pressen.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) 9. oktober 2019

I slutningen af opslaget skrev Coleen Rooney, at der var tale om Rebekah Vardys profil på Instagram og anklagede hende for at være den skyldige bag de lækkede oplysninger.

Rebekah Vardy nægter sig dog skyldig i sagen. Hun har derfor hyret en it-ekspert, der kan hjælpe hende med at få en afklaring på, hvad der er der er op og ned i sagen. Hun vil nemlig gerne vide, hvem der i virkeligheden er den skyldige, da hun er fast besluttet på, at det ikke er hende selv, der har gjort det.

- Jeg har aldrig følt, det var stedet for mig at tale om andre eller deres forhold. Jeg har ikke gjort noget som helst af dette, og jeg vil aldrig gøre noget lignende. Jeg forstår ikke, hvad jeg skulle få ud af det.

- Jeg har ingen idé om, hvem det kunne være. Jeg håber, vi kan finde ud af, hvad der rent faktisk er sket. Det er mit formål med det her, understreger hun.

Sagen med Rebekah Vardy og Coleen Rooney har desuden delt fodboldverdenen i to lejre. Enten er folk på Wayne Rooney og konens side, eller også er folk på Jamie Vardy og Rebekahs side.

