Fodboldfan idømt fængsel

En 50-årig mandlig West Bromwich-fan er blevet idømt otte ugers fængsel for en racistisk kommentar rettet mod midtbanespilleren Romaine Sawyers tilbage i januar.

Saywers spillede på daværende tidspunkt for den engelske fodboldklub, men er i dag udlejet til konkurrenten Stoke City, som også hører hjemme i den næstbedste engelske fodboldrække.

Den 50-årige mand blev allerede i sidste måned dømt skyldig, men strafudmålingen fandt sted torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han er blevet dømt for et Facebook-opslag, hvori han ytrede, at Sawyers burde vinde 'Baboon d'Or', som er en reference til Ballon d'Or, der er en årlig pris til verdens bedste fodboldspiller. 'Baboon' betyder bavian på engelsk.

Romaine Sawyers er født i Birmingham, men repræsenterer Saint Kitts and Nevis på landsholdsplan. Foto: Andrew Yates/ Ritzau Scanpix

Den 50-årige nægtede sig dog skyldig under retssagen og sagde, at kommentaren ikke var racistisk, men derimod dum.

Meningen var, at han ville bruge ordet 'buffoon', hvilket kan oversættes til det danske ord 'nar', men telefonens automatiske ordbog skulle øjensynligt have ændret ordet af sig selv.

Den forklaring faldt dommeren dog ikke for, og derfor blev han idømt otte ugers fængsel.

Ifølge mediet Sky Sports er det første gang i Storbritannien, at en person skal afsone en fængselsdom for at ytre sig racistisk mod en fodboldspiller på en onlineplatform.

Den 50-årige fodboldfan er desuden blevet udelukket fra West Bromwichs stadion på livstid.

Foto: Tim Keeton/ Ritzau Scanpix

Sawyers fortæller torsdag, at han håber, straffen kommer til at få en afskrækkende effekt på folk, der i fremtiden har tænkt sig at ytre sig racistisk online.

- Racisme er under alle omstændigheder uacceptabelt, siger fodboldspilleren efter domsafsigelsen.

- Sociale medier skal gøre mere for at stoppe racisme på deres platforme, lyder opfordringen fra 29-årige Sawyers.

I en anden sag fra fransk fodbold blev en fan fra klubben Nice torsdag idømt en betinget fængselsdom på et år for at forsøge at sparke Marseille-spilleren Dimitri Payet.

Episoden fandt sted under en kamp mellem de to hold, hvor en fangruppering fra Nice invaderede banen.

Manden er desuden blevet udelukket fra at tage på stadion for at se fodbold i fem år.