Fodboldorganisationer går ind i spionsag

Det har vakt opsigt i engelsk fodbold, at Leeds-manager Marcelo Bielsa for nylig erkendte, at klubben havde spioneret på modstanderholdet Derby.

Tirsdag meddelte fodboldorganisation English Football League (EFL), der er pendant til den danske Divisionsforeningen, at man iværksætter sin egen efterforskning i sagen.

Tidligere har Englands Fodboldforbund (FA) bekræftet, at man overvejer det samme.

Fredag 11. januar vandt Leeds 2-0 over Derby i den næstbedste engelske række.

Inden kampen havde Bielsa indrømmet til Sky Sports, at en medarbejder fra Leeds dagen før var sendt til Derby for at overvære modstanderens træning, hvilket ikke er normal praksis i England.

- Jeg er ansvarlig for det. Det er lige meget, om det er lovligt eller ej, rigtigt eller forkert. For mig er det nok, at Frank Lampard (Derbys manager, red.) og Derby føler, at det ikke var i orden, sagde argentineren efterfølgende.

Marcelo Bielsa indrømmede desuden, at han også sendte en medarbejder ud for at se Derby træne, da de to hold mødte hinanden tidligere i den nuværende sæson.

Nu vil EFL og FA så undersøge sagen for at finde ud af, om der skal sanktioneres.

- EFL har i dag skrevet til Leeds United og bedt om klubbens observationer i forbindelse med en sag, der foregik i nærheden af Derby Countys træningsanlæg torsdag den 10. januar 2019, oplyser EFL ifølge AFP.

- FA har også bekræftet, at forbundet overvejer at gøre det samme i overensstemmelse med sine regler. EFL vil samarbejde med FA for at sikre, at de to undersøgelser ikke generer hinanden, oplyser EFL.

Den 63-årige argentinske manager slog også fast i forbindelse med sine udtalelser, at han har brugt den fremgangsmåde tidligere i sin karriere, og at det er normal i blandt andet argentinsk fodbold.

Leeds topper Championship med 54 point efter 27 kampe, mens Derby ligger på sjettepladsen.

