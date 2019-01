Fodboldspiller forsvandt: Klubben har taget drastisk valg

Imens familien til den 28-årige angriber Emiliano Sala samler penge ind til at genoptage eftersøgningen efter argentineren, så er virkeligheden ved at ramme de implicerede klubber.

For mens det naturligvis sørges over Sala, der forsvandt i et fly henover Den Engelske Kanal, så skal de to klubber Cardiff og Nantes nu have styr på det financielle.

Sala var på vej mod Cardiff, som han netop var blevet købt af for 130 millioner kroner, da han forsvandt.

Ifølge The Telegraph har Cardiff valgt at annullere deres første betaling på 45 millioner kroner. Samtidig overvejer Premier League-klubben sine muligheder i forhold til retssag omkring uagtsomhed fra Nantes' side.

Samtidig har Bordeaux meldt sin ankomst i forhandlingerne. Ligue 1-klubben har nemlig ret til halvdelen af salgsbeløbet. Det skyldes en klausul i den handel, der sendte Sala til Nantes i 2015.

Bordeaux har ifølge Presse Océan krævet deres del af de 45 millioner kroner, som Cardiff ikke vil betale. Men klubben har siden i en officiel pressemeddelelse oplyst, at man ikke har nogen penge til gode - og altså ikke har gjort nogen indsigelse.

Klubpræsident i Nantes Waldemar Kita har ikke villet tænke i økonomi endnu.

- Jeg vil ikke snakke om penge, mens den her dramatiske situation stadig er igang. Vi kigger på det en anden dag, siger han ifølge AS.

Kita har selv doneret 45.000 til familiens eftersøgning.

Hvem der har ret til pengene afhænger af, om alle tre parter har skrevet under på aftalen. Det fortæller ekspert i sportslovgivning , Thierry Granturco.

- For at en kontrakt kan være valid, skal transferen være registreret i FIFA Transfer Matching System..

Beskeder offentliggjort: Sådan endte rekordkøb i forsvundet fly

Se også: Superstjerne opfordrer til at genoptage eftersøgning af rekord-indkøb

Se også: Stjernen forsvandt: Nu giver politiet op