Fodboldspiller myrdet på natklub: To mænd anholdt

En frygtelig tragedie har ramt den engelske fodboldklub Stratford Town.

Klubbens 23-årige venstre back Cody Fisher blev 26. december brutalt stukket ned på natklubben The Crane, der ligger i det centrale Birmingham, hvor han kort efter døde af sine kvæstelser.

Nu er to personer blevet anholdt i sagen. Det skriver flere engelske medier, blandt andet Daily Mail.

Politiet bekræfter over for mediet, at en 22-årig er blevet anholdt i Birmingham, mens en 21-årig mand er blevet anholdt i London. De er begge mistænkt for drab.

- Vi gør gode fremskridt i vores efterforskning og er ved at skabe et bedre billede af, hvad der skete.

- Det er altafgørende. at vi hører fra alle, der har set noget fra den aften - uanset hvor ubetydeligt, de tror, det måtte være, siger politiinspektør ved West Midlands Police Ian Ingram ifølge Daily Mail.

Politiet hastede til natklubben, da de fik en anmeldelse omkring klokken 23.45.

Der blev gjort ihærdige forsøg på at redde Cody Fisher, men han afgik ved døden omkring 30 minutter efter overfaldet.

Som følge af den frygtelige episode har natklubben valgt at aflyse alle arrangementer inklusiv nytårsaften, så politiet kan foretage undersøgelser på gerningsstedet i ro og fred.

Cody Fisher har tidligere været på ungdomsakademiet i Birmingham City FC.

Siden har han blandt andet spillet for Bromsgrove Sporting, Stourbridge FC og Stratford Town.

Sidstnævnte klub har skrevet et mindeord om ham på deres Twitter-profil.