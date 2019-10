Fodboldstjerne gift med reality-babe

I tre dage festede parret med de 180 inviterede gæster på D Maris Bay-hotellet i tyrkiske Marmaris i et storslået bryllup, der startede fredag i sidste uge.

Rio Ferdinand, der til daglig er tv-ekspert i England, afslører over for OK! magazine, at hele dagen selvsagt var meget følelsesladet.

Kate Wright har en fortid som reality-stjerne. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg græd med det samme, dagen gik i gang. Da jeg så Tia (Rios otte-årige datter, red.) gå op ad gulvet før Kate, satte det hele i gang. Det var bare så følelsesladet. Der var ingen vej tilbage derfra, det var derfor, jeg beholdt mine solbriller på, griner Ferdinand ifølge The Mirror.

Den tidligere reality-stjerne Kate Wright - nu Kate Ferdinand - er Ferdinands anden kone, efter han mistede sin første kone, Rebecca, under tragiske omstændigheder.

Kate Wright og Rio Ferdinand er nu blevet gift. Foto: Ritzau Scanpix

Hun gik bort i 2015 som følge af brystkræft og efterlod Ferdinand alene med parrets tre døtre. Tidligere har Rio Ferdinand fortalt, at hans afdøde kone ønskede, at han fandt kærligheden på ny. Og efter at have dannet med Kate Wright i et par år har parret nu taget skridtet videre.

Kate Wright har tidligere deltaget i reailty-programmet The Only Way is Essex, men da hun mødte Rio Ferdinand, stoppede hun efter eget udsagn for at hellige sig sin kommende mands tre børn.

Rio Ferdinand spillede 12 år i Manchester United fra 2002 til 2014, hvor han vandt Premier League seks gange og Champions League en enkelt gang. Han nåede desuden at spille for West Ham, Bournemouth og Leeds, inden han skiftede til United. Karrieren blev afsluttet i QPR i 2015 efter en enkelt sæson.

