Forfærdelige scener: Helt uacceptabelt

Der var smæk for skillingen både på banen og på tilskuerpladserne i Carabao Cup-kampen mellem Manchester City og Liverpool torsdag aften, hvor flere tilskuere blev udsat for kasteskyts og nedladende sprogbrug

Det er aldrig kønt, når to holds tilskuere går i flæsket på hinanden.

Derfor var det uhyggelige scener, som udspillede sig torsdag aften, da Manchester City og Liverpool tørnede sammen i Carabao-cuppen på Etihad Stadium.

Her blev flere Liverpool-tilhængere nemlig udsat for kasteskyts, mens nogle af de handicappede supportere oplevede at blive gjort til grin.

Det skriver Liverpool Echo.

En 15-årig pige blev ramt af et objekt, der blev kastet af nogle Manchester City-fans, og det betød, at teenageren fik en så alvorlig rift, at hun måtte behandles inde på stadion af personalet.

Greater Manchester Police har åbnet en efterforskning og vil benytte overvågning fra stadion til at finde de skyldige.

En Manchester City-fan blev også eskorteret fra stadion midt under kampen som følge af uacceptabelt sprogbrug rettet mod udviklingshæmmede Liverpool-supportere, der også var til stede på stadion.

Begge klubber har taget kraftig afstand fra de skandaløse scener og vil i samarbejde forsøge at finde synderne.

'Det er utrolig skuffende, at der var flere episoder under gårsdagens kamp, der er helt uacceptable. Disse episoder vil blive efterforsket og meldt til politiet, så de skyldige kan blive sanktioneret af begge klubber,' skriver de blandt andet i deres statement.

Foruden det, der skete inde på stadion, kunne Greater Manchester Police også berette om episoder ude foran stadion, hvor to mænd blandt andet blev arresteret, fordi de forsøgte at smugle pyroteknik med ind.

Manchester City vandt kampen 3-2.