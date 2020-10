Forfulgt af porno-robotter

De har nok at slås med i Premier League-klubberne.

Verdens mest populære fodboldliga må i disse tider lide under coronavirussens hærgen ligesom resten af verden.

Og mens tribunerne står tomme, er PL-klubberne tilmed kommet under angreb fra en uventet kant.

Porno-robotter på Instagram.

Det er det engelske medie The Athletic, der har set nærmere på den cyberkrig, som foregår netop nu foregår på det sociale medie.

På den ene side står især de helt store 'top seks-klubber' Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal og Tottenham. Og på den anden millioner af falske konti, de såkaldte 'pornbots', der tilsyneladende kommer fra meget letpåklædte kvinder med lumre tilbud, men i virkeligheden er skabt til at lokke brugere over på diverse pornosider.

Sådan ser det ud, når pornorobotterne går i aktion. Foto: The Athletic.

Man skal ikke scrolle længe i svarene på PL-klubbernes opslag, før man møder kvinder som 'Tiffany', 'Lisa' og 'Sandra', der lokker med dates og andre former for samvær.

For der er bogstaveligt talt ingen ende på antallet af 'pornbots'.

Og det er mildest talt ikke det miljø, som de imagebevidste storklubber ønsker at møde deres mange millioner - ofte mindreårige - fans i.

Ifølge The Athletics undersøgelse optrådte robotterne i top ti-kommentarerne i mere end halvdelen af opslagene fra top seks-klubberne.

Ofte spreder de falske profiler også en bred vifte af computervira, og i Liverpool sidder der nu ligefrem ansatte og sletter kommentarer og anmelder falske profiler på noget, der minder om fuld tid.

En klubkilde fortæller, at kommentarerne bliver manuelt sletter hvert 15. minut. En uønsket udgift, der omvendt betyder, at mestrene skiller sig ud som den af topklubberne med færrest synlige kommentarer fra pornoprofiler.

En talsmand fra Tottenham oplyser til The Athletic, at man også her er opmærksomme på problemet.

- Vi er dedikerede i bestræbelserne på at reducere omfanget af den form for opslag. Men i sidste ende er det op til Instagram, lyder det.

Indtil det sker, vil klubberne næppe vinde krigen, for ifølge Stefano Cresci, der er ekspert i at tracke 'bots' på sociale medier, skal man ikke være noget teknisk geni for at komme i gang med de lyssky aktiviteter.

- Det kræver ikke nogen stor indsats at opsætte et stort netværk af 'bots' med hundreder eller tusinder af falske konti, forklarer han.

Derfor kan det være en hurtig vej til lette penge, forklarer William Dance, der er ekspert i sprog og misinformation ved universitet i Lancashire.

- Nogle gange er det enkeltpersoner, som er ude efter en indkomst, som står bag.

- Denne indkomst bliver skabt ved at overbevise Instagram-brugere til at besøge forskellige kommercielle links via deres profiler, hvorefter de får kommission ved salg, siger han om den tvivlsomme forretningdmodel.

