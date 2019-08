Forkert beslutning: - Brug ham!

Christian Eriksen har længe været rygtet væk fra Tottenham, og det har blandt andet medført, at han er blevet bænket af sin argentinske manager, Mauricio Pochettino. Nu forsvarer den tidligere manager for Tottenham Harry Redknapp den danske stjerne.

Den engelske legende Harry Redknapp forstår ikke, hvorfor Tottenham ikke bruger Christian Eriksen noget oftere, selvom danskeren er på vej væk fra klubben. Det fortæller han til talkSPORT.

- Jeg ved, han gerne vil væk, men så længe han er i Tottenham, ville jeg stadigvæk bruge ham til at vinde kampe. Foruden Dele Alli er Eriksen den eneste Spurs-spiller, der kan lave den afgørende aflevering. Så hvorfor var han på bænken? spørger den tidligere manager for Tottenham.

Artiklen fortsætter under billedet:

Harry Redknapp (i den blå skjorte på) mener, at Christian Eriksen bør spille fra start hver gang. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Harry Redknapp forstår især ikke, hvorfor den 27-årige danske stjerne skulle være et problem for Tottenham. Han undrer sig derfor over, hvorfor Mauricio Pochettino bliver ved med at udelade danskeren fra holdets startformation.

- Han ligner ikke en knægt, der giver problemer, gør han virkelig? Han kommer ind og prøver. For mig ligner han bare en god dreng. Han er ikke en ballademager. Han er en fantastisk fodboldspiller og ligner en god fyr, lyder det fra den 72-årige englænder.

Harry Redknapp nåede aldrig selv at være manager for Christian Eriksen. Til gengæld nåede han at stå i spidsen for Tottenham fra 2008-2012.

Artiklen fortsætter under billedet:

Christian Eriksen har været bænket i Tottenhams første to kampe i denne sæson. Han har længe været rygtet væk fra klubben. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

Den danske landsholdsstjerne har længe været et af de helt store transferemner blandt mange klubber. Både store klubber som Real Madrid, Atlético Madrid og Manchester United har blandt andet været sat i forbindelse med danskeren.

Tidligere på sommeren har Christian Eriksen angiveligt afvist et større kontraktudspil fra Tottenham, hvor danskeren har kontraktudløb næste sommer.

Christian Eriksen skiftede til Tottenham tilbage i 2013, hvor han skiftede fra hollandske Ajax. Han blev hentet til klubben af en anden englænder Tim Sherwood, der stod i spidsen for klubben i et enkelt år.

Eriksen kan have spillet sin sidste kamp

Se også: Eriksen forbigået i Tottenham-fiasko

Premier League-klubber slår i bordet: Kræver kæmpe ændring