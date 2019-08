Forløsning: Engelsk klub reddet i sidste sekund

Det lignede længe, at den engelske traditionsklub måtte drejen nøglen om.

Men Bolton Wanderers er reddet. Det melder klubben onsdag på deres hjemmeside.

Redningen sker takket været Football Ventures, der har opkøbt klubben.

Meldingen kommer dagen efter den kedelige nyhed om, at Bury, en anden stolt traditionsklub, blev meldt ud af det engelske ligasystem, EFL.

I Bolton er man dog lettede.

- Vores tanker var altid hos staben og tilhængerne, skriver klubben på hjemmesiden.

Ledelsen har i den svære proces lagt væk på, hvor vigtigt det har været for dem at holde klubben i live for fansenes skyld.

Klubben skulle egentlig have haft tingene på plads tirsdag aften, men fik forlænget fristen af EFL.

Den engelske klub har tidligere huseret flere danske spillere, blandt andre Stig Tøfting.

Stig Tøfting spillede i Bolton i sæsonen 2002/2003. Foto: Per Rasmussen

Tirsdag fortalte Tøfting Ekstra Bladet, hvordan han håbede, at hans tidligere klub ville klare skærene.

- Jeg håber da på, de kan klare den. Det er jo en hæderkronet klub, sagde han om den usikre fremtid for eks-klubben.

Klubben står nu over for en større genopbygning.

Blandt andet skal englænderne ud at finde et nyt sæt trænere, efter Phil Parkinson og assistenten Steve Parkin trådte af tidligere på måneden.

Bolton har en lang fortid i den bedste engelske række, men økonomiske udfordringer har sendt klubben godt nedad i rækkerne.

I dag lever The Trotters med en tilværelse i League One, landets tredje bedste række.

Her startede de sæsonen med et minus 12 point som følge af de økonomiske vanskeligheder.

Klubben er lykkedes med at hente et enkelt point ind i sæsonens fire første kampe.

Det placerer dem det ene point over Bury, der ligeledes startede med 12 point i underskud. De kommer dog ikke i aktion i rækken foreløbig.

