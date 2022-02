Forrykt fan overfalder dansker på banen

Danske Philip Zinckernagel var i begivenhedernes centrum, da en sur Leicester-tilskuer blev arresteret efter at være løbet på banen og have slået flere Nottingham Forest-spillere

Tilskuere, der løber på banen under en fodboldkamp, er et kæmpe 'no go'. Og at baneløberen så overfalder spillerne er direkte forrykt.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete i FA Cup-kampen mellem Nottingham Forest og Leicester.

Her følte en Leicester-supporter nemlig så stort had til Nottingham-spillerne, der netop var kommet på 3-0, at han forcerede afspærringerne og løb ind på banen, hvor han deltog i spillernes jubel.

Men i stedet for at juble med dem, valgte han at slå ud efter dem og også ramme et par af dem - med i jublen var danske Philip Zinckernagel, der forinden havde været på pletten med scoringen til 1-0.

Du kan se klippet her

Lynhurtigt var stewards på City Ground over den unge mand, som de fik hevet væk fra hjemmeholdest spillere og overgivet til ordensmagten, der trak afsted med ham.

Du kan se en billedserie herunder:

Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

Philip Zinckernagel kommenterede efter kampen episoden over for BeIN Sports:

- Det er frygteligt. Vi troede, at det var en af vores fans, som kom for at juble med os. Selvom vi ikke burde gøre det, så tog vi ham med ind for at fejre det med os. Pludselig begynder han at slå, og det var ret chokerende.

- Det var ret kaotisk. Selvom han slår en af vores spillere, så må vi forsøge at falde ned, og ikke slå igen, for vi kan ikke slå en fan.

- Jeg tror, han forsøgte at slå Keinan (Keinan Davis, red.) eller Brennan (Brennan Johnson, red.). Men jeg synes ikke, at vi skal give det alt for meget opmærksomhed, siger Zinckernagel.

Den tossede baneløber rystede dog ikke for alvor Nottingham-spillerne. For selvom Leicester uden både Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaard formåede at reducere inden pausen, så fik Philip Zinckernagel lagt op til endnu en Forest-scoring til kampens resultat: 4-1.

Efterfølgende udsendte Leicester en officiel undskyldning:

'Klubben er forfærdet over sådan en opførsel og tilbyder sin undskyldning til Nottingham Forest og klubbens spillere, hvis sikkerhed blev kompromitteret.'

'Vi bifalder den hurtige reaktion fra stewards på City Ground med at tilbageholde den involverede, der kan se frem til en livstidskarantæne fra alle Leicester City-kampe både hjemme og ude,' lyder det fra klubben.

Allerede inden kampen var der mere end optræk til ballade.

Således gik flere Leicester-fans amok i Nottinghams bymidte, hvor de smadrede borde, stole og inventar.

Det kan du se herunder: