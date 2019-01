Forsvundet fodboldspillers ekskæreste med hjerteskærende besked

Mandag forsvandt det lille fly, der skulle transportere Premier League-klubben Cardiffs rekordindkøb, Emiliano Sala, fra Nantes i Frankrig til Wales over Den Engelske Kanal.

Intet tyder på, at 28-årige Sala og piloten David Ibbotson bliver fundet i live, men angriberens ekskæreste - modellen Berenice Schkair - opfordrer myndighederne til at fortsætte eftersøgningen trods de dystre udsigter.

'Lad være med at stoppe eftersøgningen, tak', lyder det i et opslag på Instagram, hvor hun også har lagt flere billeder op af de to.

Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair (@bereniceschkair) 22. januar 2019

Berenice Schkair har været yderst aktiv på sociale medier, efter Emiliano Salas fly forsvandt, men flere af hendes opslag er efterfølgende blevet slettet.

'Jeg føler mig magtesløs. Jeg er i et mareridt. Jeg kan ikke stoppe med at tænke på dig, Emi.'

'Det, jeg fortryder mest, er at jeg ikke har fortalt dig, at du fik mig til at føle, som jeg ikke har følt i lang tid, og jeg elsker dig. Emi, mit hjerte er knust. Jeg kan stadig ikke forstå det. Jeg er ødelagt. Jeg føler smerte, frygt og magtesløshed over ikke at kunne gøre noget. Jeg ved, du er stærk. Vi venter på dig.'

Ud over at dele sine følelser for ekskæresten langede Berenice Schkair også ud efter myndighederne, da de suspenderede eftersøgningen.

'Jeg kan ikke tro, at de suspenderer eftersøgningen indtil i morgen. De mister tid, og de efterforsker ikke', skrev hun blandt andet.

Og i et af de nu slettede opslag indleder hun også en større - og temmelig ubegrundet - konspirationsteori.

'Efterforsk fodboldmafiaen, for jeg tror ikke på, at det var en ulykke', lød den grove anklage.

Et stort billede og blomster pryder indgangen til Nantes' træningsanlæg. Foto: Ritzau Scanpix

Eftersøgning genoptaget

Torsdag morgen blev det besluttet, at eftersøgningen skal genoptages, men der er fortsat tale om en bjærgningsaktion snarere end en redningsaktion, fordi man ikke forventer at finde de to personer i live.

Eftersøgningen blev suspenderet onsdag omkring klokken 18 dansk tid på grund af mørke, men altså genoptaget torsdag morgen.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24. januar 2019

Emiliano Sala havde netop skrevet under på en kontrakt med Cardiff, efter den walisiske klub havde accepteret at gøre angriberen til klubbens dyreste indkøb nogensinde ved at sende små 130 millioner kroner til Nantes.

Fans har lagt blomster, trøjer og halstørklæder foran klubbens stadion for at ære Emiliano Sala. Foto: Ritzau Scanpix

