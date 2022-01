Frygter flere smittede: Vil udsætte pokalbrag

Liverpool har søgt om at få udsat torsdagens semifinale i Carabao Cuppen mod Arsenal.

Det oplyser klubben på deres hjemmeside.

Anmodningen fra Liverpool kommer, efter de tirsdag aflyste førsteholdets træning og stoppede forberedelserne som følge af eskalerende coronasmitte i klubben.

Smitten har allerede betydet, at klubben var uden profilerne Alisson, Roberto Firmino og Joël Matip såvel som manager Jürgen Klopp. i søndagens topbrag mod Chelsea.

De frygter nu, at antallet af smittede skal blive værre inden torsdagens kamp.

'Uden udsigt til at den nuværende situation forbedrer sig inden torsdagens kamp og risikoen for, at den forværres vurderer klubben det som både forsigtigt og rimeligt at bede om at få kampen udsat,' skriver Liverpool.

Udsættelser har ramt flere af kampene i Premier League i denne sæson, og hvis Liverpool får deres ønske opfyldt, vil det nu også påvirke Carabao Cuppen.

Turneringen bliver afviklet over to kampe, og en udsættelse kan derfor bytte helt rundt på programmet.

I sidste sæson blev de to semifinalekampe undtagelsesvist skåret ned til en.

