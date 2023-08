Fyret angriber vælter i tilbud

Den tidligere Manchester United-angriber Mason Greenwood får ikke svært ved at finde ny arbejdsgiver trods fyring for vilde anklager

Voldtægt, overfald og dødstrusler.

Det er de anklager, Mason Greenwood fik som Manchester United-spiller, og som klubben mandag ultimativt endte med at fyre ham for.

Men trods de vilde beskyldninger får den nu klubfrie angriber ikke svært ved at finde en ny klub.

Ifølge mediet Talksport har José Mourinho set sig lun på angriberen, som han gerne vil lokke til AS Roma.

Angiveligt har 'The Special One' haft kontrakt med Greenwoods lejr tidligere på sommeren om et muligt lejemål af angriberen, dengang han stadig var på kontrakt i Manchester United.

Udover det vil Liverpool-legenden og den nyslåede Al-Ettifaq-træner, Steven Gerrard, også gerne lokke angriberen til Saudi-Arabien.

Her overvejer Gerrard & co. at tilbyde den 21-årige en årsløn på 87 millioner kroner.

The Times rapporterer også, at tyrkiske Istanbul Basaksehir er interesseret i at ansætte den frie angriber.

Dertil skulle også flere saudiske klubber være i spil til hans kontrakt.

The Telegraph skriver endvidere tirsdag, at Greenwoods agenter forventer mere end ti tilbud til angriberen, når ugen er omme.

Nægter sig skyldig

Mason Greenwood udtalte mandag, at han ikke vil kende sig skyldig i de vilde anklager.

Men han forstår, hvis folk tror 'det værste'.

'Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg forstår, at folk dømmer mig ud fra, hvad de har set og hørt på de sociale medier, og jeg ved, at folk vil tænke det værste.'

'Men jeg gjorde ikke det, anklagerne gik på, og i februar gik jeg fri af alle anklager. Ikke desto mindre accepterer jeg mine fejl i mit forhold, og jeg tager min del af ansvaret for de situationer, der førte til opslagene på de sociale medier.'

Det skriver han i en udmelding mandag.

Manchester United skriver endvidere i deres pressemeddelelse, at de vil hjælpe Greenwood med at finde en ny klub, så alle kan komme videre.

Det ser ikke ud til at blive så svært som måske frygtet.