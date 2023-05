Gennembrud i Bellingham-jagten: Nu nærmer de sig

Sæsonens helt store transfersaga nærmer sig snart sin afslutning, og det ligner, at Real Madrid ender som den store vinder.

Det drejer sig naturligvis om kampen om den engelske superstjerne Jude Bellingham, som nærmer sig den spanske hovedstadsklub med hastige skridt.

Det nævner flere internationale medier, heriblandt Marca og transferjournalisten Fabrizio Romano.

Real Madrid og Jude Bellingham er tæt på at blive enige om de personlige betingelser, forlyder det, og Real Madrid har også aftalt et møde med Borussia Dortmund for at blive enig om den økonomiske pakke.

Her melder Marca om en pris på mellem 100 og 120 millioner euro, og Bellingham vil sætte sin underskrift på en kontrakt, der løber til 2029.

Dermed lader det til, at Real Madrid vinder kampen om stjerneskuddet foran Liverpool og Manchester City, som også har været meldt særdeles interesseret i ham. De har dog ikke haft en chance mod de forsvarende Champions League-vindere.

