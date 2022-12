George Cohen er død

England har vundet verdensmesterskabet i fodbold for herrer én gang i historien, og det var med George Cohen på holdet.

Den engelske fodboldlegende er død. Han blev 83 år, skriver England Football på sin hjemmeside. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Fra sin position på højrebacken var Cohen viceanfører og en af profilerne på det engelske landshold, da de vandt VM i 1966 efter at have slået Vesttyskland med 4-2 i finalen på Wembley.

Han spillede alle minutter i Englands kampe ved slutrunden og spillede samlet i sin landsholdskarriere 37 kampe.

Det blev desuden til 459 kampe for London-klubben Fulham, hvor han spillede hele sin karriere. Fra 1956-1969 spillede Cohen for Fulhams førstehold.

Han blev nødt til at stoppe karrieren som 29-årig på grund af en knæskade.

I 2016 hejste klubben en statue af ham ude foran deres stadion, Craven Cottage. Han har også modtaget den ærefulde britiske orden MBE (Member of the Order of the British Empire).

Cohen hilste på dronning Elizabeth inden VM-kampen mod Uruguay 11. juli 1966. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi er meget kede af at høre nyheden om George Cohens død i dag.

- Vi vil gerne give vores dybe kondolence til Georges familie og venner i denne triste tid, siger FA-formand Debbie Hewitt.

Til marts møder England Ukraine i EM-kvalifikationen på Wembley, hvor George Cohen vil blive hyldet og mindet.