Gigabøde til Liverpool

CL-mestrene har fået en enorm bøde for at bruge en ulovlig spiller

Liverpool slipper med en stor bøde for at have brugt en ulovlig spiller i tredjerundekampen af den engelske liga cup-turnering, Carabao Cup'en, mod MK Dons.

Det skriver Sky Sports.

Champions League-mestrene risikerede at blive smidt ud af turneringen trods sejren på 2-0, men English Football League (EFL), som står bag turneringen, har i stedet givet klubben en bøde på 200.000 pund (ca. 1.64 mio kroner, red).

Jürgen Klopp sendte spanieren Pedro Chirivella på banen i anden halvleg af kampen, men hans spilletilladelse var endnu ikke på plads.

Selvom bøden er i den høje ende, kan man argumentere for, at 'De Røde alligevel slap billigt. Klubben risikerede nemlig at blive smidt ud af turneringen, men kan altså fortsat jagte en billet til Wembley.

