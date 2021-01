Giganter brager sammen

Fjerde runde af FA Cuppen kommer til at byde på et brag af dimensioner. Mandagens lodtrækning formede sig sådan, at Manchester United og Liverpool tørner sammen i den mest prestigefyldte engelske pokalturnering.

De to ærkerivaler skal efter planen mødes på Old Trafford 23. eller 24. januar.

Premier League-klubberne trådte ind i turneringens tredje runde i den forgangne weekend, og her avancerede Manchester United og Liverpool ved at slå henholdsvis Watford og Aston Villa.

Af andre storklubber kan nævnes, at Manchester City i fjerde runde skal møde Cheltenham Town på udebane, mens Chelsea på hjemmebane tager imod Luton.

Danskerklubben Brentford, der er tophold i Championship, skal på hjemmebane møde Leicester og Kasper Schmeichel.

Der trækkes også lod til femte runde denne mandag.