Giggs' ekskæreste i retten: - Jeg var en slave

Ekskæresten til den tidligere fodboldstjerne Ryan Giggs har i retten anklaget ham for at holde hende i et slavelignende forhold

Beskyldningerne tårner sig op mod Ryan Giggs i den retssag, der startede mandag og omhandler vold, tvang og kontrollerende adfærd over for hans ekskæreste Kate Greville.

Tirsdag berettede Greville, hvordan den tidligere manchester United-stjerne havde smidt hende nøgen ud af et hotelværelse, og at han havde nikket hende en skalle. Og onsdag kom der flere detaljer på bordet i Manchester Crown Court.

Således blev Greville af Giggs' forsvarer, Chris Daw, spurgt ind til det vidneudsagn, hun afgav inden retssagen. Her forklarede hun, at Ryan Giggs holdt hende i et slave-lignende forhold: 'Jeg var en slave for alle hans behov og krav', lød forklaringen, som hun altså blev spurgt ind til under krydsforhøret.

- Det var sådan, det føltes. Hvis Ryan sagde, at jeg skulle gøre noget, så gjorde jeg det. Han fik mig til at føle, at jeg skulle gøre alt, hvad han sagde, ellers ville der være konsekvenser, siger Kate Greville, der efterfølgende svarede afvisende på, om hun med retssagen forsøger at få en stor erstatning fra Giggs:

- Overhovedet ikke, lød svaret.

I de seks år, parret var sammen, afslørede Giggs to helt modsat rettede personligheder, forklarede Kate Greville i retten.

- Han var ikke konstant forfærdelig. Det var varmt og koldt. To forskellige personer, siger Greville, der nysgerrig på Giggs' udfald googlede sig til svarene på hans adfærd:

- Det, der kom frem, var ikke tvang, men en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

I begyndelsen af parrets forhold var det dog noget helt andet. Der var Giggs både sød og kærlig.

- Til at begynde med, ja. Jeg vil sige i fire og et halvt år var han sød, og i halvandet år var han det ikke. Mod slutningen var han stort set konstant forfærdelig, sagde Kate Greville.

Retssagen fortsætter efter planen næste uge med. Giggs har nægtet sig skyldig i alle anklager.

