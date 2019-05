Guardiola må forsvare sig selv og klubben i pokaloptakt

Lørdag aften skal Manchester City forsøge at hjemtage den tredje af tre mulige titler på engelsk grund i denne sæson, når holdet møder Watford i FA Cup-finalen på Wembley.

Mesterskabet er i hus, Liga Cup-titlen ligeså, og selv om kvartfinalen skuffende blev endestationen i Champions League, har City haft en god sæson.

Alligevel tog manager Josep Guardiolas pressemøde forud for lørdagens finale en meget kritisk drejning. For journalisterne ville gerne høre Guardiola til emner, der ikke handlede om finalen mod Watford.

De seneste dage har der været rygter om, at Manchester City har brudt reglerne for Financial Fair Play, og at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er i gang med at undersøge sagen.

Det kan i værste fald betyde, at City nægtes deltagelse i næste sæsons Champions League. Men Guardiola tager det roligt.

- Jeg stoler på klubben og folkene i den, lyder det fra den 48-årige spanske manager.

- Jeg er ikke advokat. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske bag dørene til alle møderne. Men lige nu er vi uskyldige. Så må vi se, hvad der sker i fremtiden.

Undskyldte stødende opførsel

Derudover blev spanieren også spurgt til de optagelser fra holdets private fly, som efter mesterskabstriumfen i Brighton slap ud.

Her blev der sunget sange, som stødte flere Liverpool-fans, fordi lyrikken i sangene ifølge nogle var en reference til Hillsborough-tragedien. Det var dog ikke hensigten, siger Guardiola.

- Vi var bare glade.

- Men hvis nogle blev stødt over noget, så er jeg ked af det. Jeg vil gerne undskylde, men det var aldrig vores intention, slår han fast.

Og for lige at fuldende den kritiske Kinder-overraskelse med et tredje emne til Guardiola, måtte han også forholde sig til rygter om, at han skulle være på vej til Juventus, som fredag meddelte, at cheftræner Massimiliano Allegri stopper efter denne sæson.

- Hvor mange gange skal jeg forklare, at jeg ikke skal til Juventus?

- Jeg kommer ikke til at flytte til Italien. Jeg bliver her i yderligere to sæsoner, hvis klubben (Manchester City, red.) vil have mig, siger Josep Guardiola.

Han kan i hvert fald gøre sin nuværende arbejdsgiver glad, hvis holdet lever op til favoritværdigheden med en sejr over Watford lørdag.

Se også: Avis: Lössl forhandler med engelsk traditionsklub

Se også: Nedturen fortsætter: Dømt for spritkørsel igen

Se også: Tæt på Premier League efter gyser-comeback

Berygtet fan gør det igen: Trækker bukser af vagt



Jan Bechs store opgør med Brøndby

Sådan har Klopp forvandlet Liverpool

Stjernens dårlige dømmekraft kostede ham livet