11. aug. 2023

Guardiola og De Bruyne raser over nye Premier League-regler

Pep Guardiola og Kevin De Bruyne er ikke fans af de nye regler for tillægstid i Premier League, der kan komme til at betyde, at kampene bliver over 100 minutter lange