Guld-drøm lever i Liverpool

Hold på hat og briller! Det engelske mesterskabsræs er godt på vej mod en historisk spændende afslutning.

Med få uger tilbage af sæsonen er absolut intet afgjort i Premier League.

Manchester City hapsede lørdag en 1-0-sejr over Tottenham, mens Liverpool kørte en hårdt tilkæmpet sejr hjem over Cardiff på 2-0.

Resultatet sender Liverpool i toppen af ligaen, men City har stadig førertrøjen på med en kamp mere i banken at skyde med fire kampe tilbage af sæsonen mod Liverpools tre.

Et skæbneopgør for City venter onsdag, når rivalerne Manchester United er værter.

Men opgøret søndag mod Cardiff, der kæmper for at overleve i den bedste engelske række, kunne også have vist sig skæbnesvangert for Liverpool, der længe havde svært med at åbne walisernes betonforsvar op.

Jovist, Liverpool kom til store chancer. Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané stod i kø, men ind ville bolden ikke. Og det var Cardiff fint tilfredse med. Måske for tilfredse.

Sådan afgøres mesterskabet Liverpools slutprogram:

Huddersfield (h) 26. april

Newcastle (u) 4. maj

Wolverhampton (h) 12. maj



Manchester Citys slutprogram:

Manchester United (u) 24. april

Burnley (u) 28. april

Leicester (h) 6. maj

Brighton (u) 12. maj Vis mere Luk

Ikke helt Wijnaldum

For Liverpool har sammen med City været en ustoppelig maskine i denne sæson. Selv når det ikke kører, tikker pointene alligevel ind på kontoen.

Kort inde i anden halvleg var det hollandske Georginio Wijnaldum, der kunne sende et forløsende føringsmål i kassen for gæsterne til 1-0.

Cardiff havde ellers en voldsom stor chance for at udligne i et helt tomt mål, men Sean Morrison formåede på forunderlig og uforståelig vis at undgå at heade bolden i nettet. Og så kunne Liverpool lukke opgøret med en straffesparksscoring af James Milner til 2-0.



Dermed lurer alle øjne på Manchester City, der nu skal håndtere Liverpools presbold. Det kan blive et historisk mesterskab for Liverpool, der ikke har vundet ligaen siden 1990, eller så kan nyrige Manchester City vinde for andet år i træk og sjette gang i alt.



Alt imens mesterskabskampen raser, tabte Arsenal et vigtigt skridt i kampen om at ende i top fire, der giver adgang til Champions League.

På hjemmebane tabte London-klubben 2-3 til Crystal Palace. Et nederlag, der kan vise sig rigtig dyrt inden de resterende fire runder.

Se også: PSG forsvarer fransk mesterskab uden at spille

Se også: Ny drejning i transfer-gyser: Gør klar til Eriksens million-eksplosion