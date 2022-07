Haaland-nedtur: Hvordan brænder han den?

Normalt er norske Erling Haaland skarp og 'kjempebra' foran målet.

Det var imidlertid ikke tilfældet lørdag aften, da den 22-årige angriber fik sin officielle debut for Manchester City.

Det skete i kampen om Community Shield-trofæet mod Liverpool, der vandt opgøret med 3-1.

I kampens sidste sekunder fik Haaland muligheden for at pynte på resultatet, og ikke mindst sin egen ære i debuten efter en ret usynlig indsats, da en ripost endte for fødderne af den dyre angriber kun få meter fra målet.

Men fødderne, der hver har kostet cirka 225 millioner kroner, svigtede.

Liverpool-keeper Adrián lå på stregen uden chance for at nærme sig bolden, og den nærmeste Liverpool-spiller var to-tre meter væk.

Alt, nordmanden skulle gøre, var bare at trille bolden i nettet. I stedet bankede han den på overliggeren.

- Han forbliver flot onside. Så skal han bare gøre det færdigt. Det har bare ikke været hans dag, lød det opgivende fra den engelske kommentator.

Efter den brændte chance gik Haaland væk fra målet med bøjet hoved og et sigende skyldbevidst smil på læberne.

Han strøg lige forbi de mange fremmødte journalister efter kampen uden et ord.

Pressen fik til gengæld fat på nordmandens manager, Pep Guardiola, der forsvarede sit nye stjernefrø.

- Han var, hvor han skulle være og kom frem til chancer. Intet ændrer sig. Han er stærk. Næste gang sætter han bolden i mål, sagde Guardiola.

Ikke just den bedste debut for superstjernen, der sammen med resten af Manchester City-holdet skal forsøge at forsvare Premier League-titlen, når sæsonen begynder i næste uge.

Haaland, Guardiola og co. besøger West Ham i første runde.

