Håner kollega efter fejring: - Taber

Man fornærmer næppe nogen ved at påstå, at Troy Deeney er af den gamle skole. Heller ikke Deeney selv.

Derfor kommer det heller ikke som det store chok, at den 30-årige Watford-angriber ikke brød sig synderligt om, at den mexicanske Wolverhampton-angriber Raúl Jiménez fejrede sin scoring i FA Cup-semifinalen ved at tage en maske på som hyldest til en anden mexicaner - wrestleren Sin Cara.

- Jeg er glad for, at han tog masken på. Han kunne have den på nu også, nu hvor han er en taber. Så nyd masken - vi fik sejren.

- Der er en del af mig, der gerne vil sige noget beskidt, men det gør jeg ikke, lød det fra Deeney, der ikke selv opdagede jubelscenen.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

- Han er en fremragende spiller. Det var en god afslutning, men jeg så ikke maske-tingen. Jeg er faktisk glad for, at jeg først så det nu, for jeg ville sandsynligvis have tabt hovedet, hvis jeg så det, lyder det fra den bramfri angriber.

Raúl Jiménez bragte Wolves foran 2-0, men et storslået comeback sikrede Watford en sejr på 3-2 efter forlænget spilletid.

Troy Deeney scorede selv det udlignende mål i overtiden, inden Gerard Deulofeu sendte Watford i finalen med sin anden scoring.

I finalen venter Manchester City, der lørdag sendte Brighton ud med en sejr på 1-0. FA Cup-finalen spilles på Wembley Stadium 18. maj.

Troy Deeney fejrede sin scoring på noget mere traditionel vis end end sin mexicanske kollega. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Tøffe om homo-hån: 'Der vil altid være idioter'

Se også: OB-chef om homoråb: - Jeg har oplevet det før

Se også: Udskældt i årevis: Nu er de marginaler fra toppen

Superligaen Indefra: FCK henter ombejlet målmandsprofil

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler