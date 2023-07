Hård kritik af Hollywood-stjerner

At flyve korte distancer til udebaneopgør er blevet hverdag for de fleste af verdens bedste fodboldklubber, i takt med at kampprogrammet er blevet mere intenst.

Men for klubber lavere i systemet er det en luksus, de færreste er forundt.

Derfor vækker det kritik, at den engelske National League-klub Wrexham AFC ifølge mediet BBC i sidste sæson tog 16 indenrigsflyvninger.

- Wrexham burde ikke have fulgt i fodsporene af Premier League. De skulle have gjort, hvad der er bedst for fans over hele verden, og have ladet være med at promovere flyrejser, siger Frank Huisingh til BBC.

Han står bag ngo'en Fossilfri Fodbold, der arbejder på at sænke CO2-udledninger på tværs af sporten ved blandt andet at opfordre til, at klubber benytter andre rejsemetoder end de stærkt forurenende flyrejser.

29 minutters flyvetur

Den korteste flyvetur for Wrexham var i sidste sæson på blot 29 minutter. I gennemsnit var rejserne på 43,5 minut, skriver BBC.

Og det står i skarp kontrast til de andre klubber i femtedivisionen National League, som Wrexham i sidste sæson vandt og rykkede op fra.

Makkerparret ombord på bussen, da Wrexham fejrer oprykningen til League 2 i maj. Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix

Mcelhenney og Reynolds med symbolet på førstepladsen i divisionen. Foto: Ed Sykes/Reuters/Ritzau Scanpix

For BBC har ikke fundet bevis på, at nogen anden klub i femtedivisionen i sidste sæson fløj til et eneste udebaneopgør.

TikTok og Disney+

Normalt er budgetterne beskedne i de lavere rækker sammenlignet med Englands bedste liga, Premier League.

Men siden Hollywood-skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney overtog den walisiske klub i 2020 og efterfølgende har investeret massivt, er den ellers relativt ikke så spektakulære klub blevet verdenskendt.

Det er blandt andet sket gennem et partnerskab med det sociale medie TikTok og en tv-serie på streamingtjenesten Disney+.

I løbet af sommerpausen har Wrexham også spillet højtprofilerede træningskampe mod blandt andet Chelsea og Manchester United i USA, hvor ejerne hører til.

Wrexham er ikke vendt tilbage på en forespørgsel om en kommentar til historien fra BBC.