Hård straf på vej

Tottenhams Eric Dier kan ende med en lang karantæne for at have konfronteret en fan på tribunen efter FA Cup-nederlaget mod Norwich tilbage i marts.

Midtbanespillere fløj efter kampen over mod et familie-tribune-afsnit og kravlede op for at konfrontere en fan, der angiveligt havde fornærmet hans lillebror.

Nu har det engelske fodboldforbund, FA, officielt åbnet en sag mod Eric Dier, der har indtil 8. maj i forhold til at reagere på anklagen.

Erkender han sig skyldig eller bliver fundet skyldig, kan det vanke en hård karantæne.

Efter episoden dengang forsvarede manager Jose Mourinho til dels Eric Dier, da han sagde:

- Jeg mener, Eric Dier gjorde noget, som vi professionelle ikke kan gøre - men under de her omstændigheder er det noget vi alle ville gøre.