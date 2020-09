Han er dårligt nyt

Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til Bodø/Glimts Europa League-møde med AC Milan. Med Ekstra Bladet+ kan du se kampen fra San Siro torsdag aften.

Barcelona har på klubbens hjemmeside bekræftet, at man har solgt Nelson Semedo til Premier League-klubben Wolverhampton.

Oskar Buur får hård konkurrence om spilletiden. Foto: Ritzau Scanpix

Englænderne betaler 225 millioner kroner, plus yderligere 75 millioner kroner i variabler, for den portugisiske højreback.

Nelson Semedo forlader Barcelona efter tre sæsoner på Camp Nou. Catalanerne betalte selv 265 millioner kroner for Semedo, da man i 2017 hentede den portugisiske landsholdsspiller i Benfica.

Den 26-årige Nelson Semedo nåede at score to mål i 122 kampe for Barcelona.

Barcelona vil angiveligt hente Nelson Semedos afløser i Championship-klubben Norwich, hvor Ronald Koeman har et godt øje til den unge Max Aarons.

