Han har solgt gerningsstedet

Ryan Giggs har solgt det hus, hvor han er anklaget for at begå partnervold mod eks-kæreste

Manchester United-ikonet Ryan Giggs står midt i sit ellers så succesfulde livs største krise.

Lige nu venter han på, om juryen kan nå til enighed i den meget omtalte retssag, hvor han er tiltalt for vold, tvang og kontrollerende adfærd over for sin ekskæreste Kate Greville. Den tidligere walisiske landstræner risikerer fem års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Sideløbende med retssagen har den 48-årige Giggs valgt at sælge det hus, hvor han ifølge anklageskriftet blandt andet har nikket Greville en skalle. Det skriver The Sun.

Her ankommer han til retten:

Annonce:

Ifølge den engelske avis har Ryan Giggs endda formået at tjene en pæn skilling på hussalget. Således skal salget have indbragt godt 14,6 mio. kroner, mens han tilbage i 2001 blot betalte 4,6 mio. kroner for palæet, som er bygget i Tudor-stil.

Det er dog ikke profitten på ca. ti mio. kroner, som er årsagen til hushandlen.

- Han ville bare af med det og komme videre, siger en anonym kilde til avisen.

- Han elskede det sted, og har haft det i næsten 20 år, men han vidste, det skulle sælges nu, lyder det videre.

Kan du huske, da Ryan Giggs ydmygede sin bror?: Broren knaldede hans kone: - Ingen i min familie vil tale med mig

Ryan Giggs delte huset med Kate Greville fra marts 2020 og siden under coronanedlukningen. Og det var her, at politiet i november 2020 blev tilkaldt efter voldsomme husspektakler, hvilket blev startskuddet til den sag, hvor juryen nu forsøger at blive enige om skyldsmålet.

Hvis juryen ikke kan nå til enighed i næste uge, skal hele sagen gå om.

Læs mere om anklagerne mod Ryan Giggs her: Ekskærestens farvel-brev læst højt i retten og her: Giggs med vild indrømmelse

Annonce:

Legenden risikerer hård straf:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

David Nielsens søn i skifte: Kan ende i stort millionsalg

Braithwaite forgyldt efter Barca-exit

Nice henter ny dansker efter Dolberg-afgang