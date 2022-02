Handel reddet i sidste minut

- Hvorfor fanden tager de ikke telefonen?

På Málagas anlæg i den sydspanske havneby trippede Michael Johansen tirsdag 31. august 2010 rundt i et mødelokale.

Johansen var taget til Málaga for at forhandle en aftale til Kris Stadsgaard, men et opkald fra West Ham om morgenen gjorde, at agenten langtfra kunne holde fri, da Stadsgaard havde sat sin signatur.

Premier League-klubben ville have Lars Jacobsen, der gerne ville væk fra Blackburn, men med tiden tikkende mod deadline blev Johansen mere og mere usikker på, om partner kunne nå i mål.

I Ekstra Bladets podcast 'Agenterne' beskriver Michael Johansen sit livs mest hektiske Deadline Day.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom sent på banen

På transfervinduets sidste dag ringede West Ham til Michael Johansen.

De kunne godt tænke sig at hapse Lars Jacobsen fra Premier League-rivalerne Blackburn.

Michael Johansen befandt sig i Málaga, og Lars Jacobsen var i den danske landsholdslejr, da de to over en telefon blev enige om, at det ville være godt for Jacobsen, der havde tilbragt væsentligt mere tid på bænken end på banen, siden han et år tidligere kom til klubben fra Everton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Jacobsen var i landsholdslejren, da hans agent, Michael Johansen, forhandlede med West Ham. Foto: Lars Poulsen

Så Johansen gik i gang med at forhandle med West Ham.

- Man skal føle hinanden lidt på tænderne om, hvor er man henne, beskriver agenten processen.

- Omvendt skal man også passe på, at man ikke presser citronen for meget, og de så lige pludseligt har en anden i baghånden.

- Det er flere parter, der gerne vil det samme, men alligevel er der altid et limit for noget. Så forhandlingerne skrider stille og roligt frem, fortæller agenten, der dog kan fornemme, at West Ham også har gang i andre handler den tirsdag.

På et tidspunkt er englænderne ikke til at få fat i.

- Der går lige lidt, hvor jeg sidder og tænker: 'Hvorfor fanden tager de ikke telefonen?' Vi skal jo videre med det her, og nu løber tiden.

- Har du en plan B?

- Der er slet ikke nogen plan B.

- Alternativet er, at han skal tilbage og spille et halvt år indtil næste transfervindue i Blackburn, hvor jeg ved, at han ikke spiller, lyder det fra Johansen i 'Agenterne'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jacobsen havde stort set kun spillet for reserverne hele foråret. Foto: Lars Poulsen

Lægetjek af landsholdslægen

Halvanden time inden deadline lykkedes det Michael Johansen og West Ham at nå til enighed om Lars Jacobsens kontrakt.

Lægetjekket af højrebacken blev - en smule usædvanligt - foretaget i landsholdslejren.

- Sådan som jeg erindrer det, tror jeg, at landsholdslægen laver et kort tjek på Lars. På det tidspunkt fejlede han jo ikke noget, han var jo mødt ind til landsholdet.

- Jeg ville ikke tro, det ville være sket, hvis det var en kæmpe transfer. Hvis de havde betalt 50 millioner for Lars Jacobsen, tror jeg ikke, det var foregået på samme måde. Lars kom på en fri transfer og skulle selvfølgelig have løn, men den var mindre risikobetonet.

I receptionen på landsholdets hotel fik Lars Jacobsen derefter læst og underskrevet kontrakten, inden den røg retur til Johansen på anlægget i Málaga.

- Jeg har læst det, men han skal jo også lige skimme det. Det er jo trods alt en halvstor kontrakt.

- Så Lars løber tingene igennem og får sendt signaturen tilbage til mig, fortæller Johansen om forløbet, der tager et stykke tid.

- I England skal man skrive under på mange sider, uddyber han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Sendt til FA kl. 23.59

Da Johansen havde sendt de signerede dokumenter retur til West Ham, var der ikke mere, han kunne gøre, da det var klubben, der skulle sende det videre til det engelske fodboldforbund.

- De mener, der har stået kl. 23.59, fortæller Johansen.

- Man har set masser af gange, at kommer den over eller slår 00.00, bliver de ikke godkendt.

- Så det er ret vigtigt i den her sag, at der har stået 23.59, men der mener de fra klubben i West Ham, at de har sendt den der.

Michael Johansen drog tilbage til hotellet.

Og så kunne han og Lars Jacobsen ellers bare vente.

- Jeg kan huske, jeg var rigtig, rigtig træt. Og ud over det var jeg sådan lidt spændt, mest fordi jeg håbede virkelig for Lars, at det her det lykkedes, fortæller Johansen.

- Og så tænkte jeg faktisk: Nu skal jeg bare ned på en bar og have en stor øl. Eller det var nok en rom og cola, jeg fik.

- Jeg elsker rom og cola.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Få i 'Agenterne' den fulde fortælling om Jacobsens transfer.

'Klasse, smurf'

Da Johansen den efterfølgende morgen vågnede, var der intet nyt fra England.

- Jeg husker, at jeg sover dårligt og står op og kan ikke forstå, hvorfor der ikke er kommet noget i løbet af natten.

- Jeg sidder og får frokost nede ved vandet og er egentlig lidt drænet stadigvæk fra dagen før.

- Så hen på formiddagen får jeg heldigvis den gode nyhed fra West Ham, at Jacobsen skal komme til London, når han er færdig med at spille landskampe for Danmark.

En nyhed, der naturligvis glædede Lars Jacobsen i landsholdslejren:

- 'Kæft, hvor er det klasse, smurf,' genfortæller Michael Johansen Lars Jacobsens reaktion.

I niende afsnit af 'Agenterne' tager Johansen os tæt på en Deadline Day, han aldrig glemmer.

Lyt med i toppen af artiklen eller der, hvor du normalt lytter til dine podcasts.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mere 'Agenterne'

Her finder du de seneste tre afsnit af Ekstra Bladets fodboldpodcast om og med fodboldagenter.