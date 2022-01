Harder blev offer: 'Ekstremt forstyrrende og pinligt'

Et hattrick og en 4-2-sejr burde være noget, Pernille Harder og resten af Chelsea kunne fejre med manér.

Men smilene stivnede lidt i det sydvestlige London dagen efter Liga Cup-sejren over West Ham.

Her havde den kendte tabloidavis The Sun nemlig valgt en noget atypisk vinkel på kampreportagen.

Journalist Stephen Moyes havde valgt at tage udgangspunkt i navnene på de to målscorere fra Chelsea, Pernille Harder og Erin Cuthbert, og brugt det sproglige fiffige i, at Harder på engelsk betyder 'hårdere'.

Det faldt åbenbart flere iagttagere på de sociale medier for brystet, og den vinkel samlede The Sun altså op:

'Harder, Harder, Cuthbert, Harder'.

'En vittig hund på de sociale medier jokede: 'det lyder som fornemme mennesker, der har sex', skriver Moyes og kommer derefter med flere eksempler på plat og sexistisk onkel-humor, mens reportagen fra kampen får et par linjer mod slut.

En prioritering, der bestemt ikke faldt i Erin Cuthberts smag:

'At man rent faktisk bringer en historie som denne er ekstremt forstyrrende og pinligt. Jeg ville ønske, at folk skrev om den faktiske kamp og kvindefodbold med den samme entusiasme,' skriver den skotske midtbanespiller på Twitter.

Både hun og Pernille Harder kan dog trods alt glæde sig over, at 4-2-sejren over lokalrivalerne fra West Ham udløste en vis sportslig succes i form af en semifinaleplads i Liga Cup'en.

Her er modstanderen Manchester United, mens Tottenham møder Manchester City i den anden semifinale. Begge kampe spilles i weekenden 2.-3. februar, mens finalen bliver spillet 5. marts.

