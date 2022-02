Helt nye detaljer: Konfronterede Ferguson på kontoret

I en ny dokumentar om den tidligere fodboldspiller Wayne Rooney, løfter han sløret for, hvornår det begyndte at gå galt i Manchester United

- Alex Ferguson vidste, hvor klubben var på vej hen, og han fandt en vej ud, så hurtigt han kunne.

Sådan fortæller Wayne Rooney i den nye dokumentar 'Rooney,' der har premiere på Amazon Prime fredag.

Det skriver Daily Mail.

Den engelske fodboldspiller, der endte med at spille 559 kampe for de røde djævle, prøvede selv at orkestrere sin udvej fra Manchester United i 2010, fordi han var utilfreds med den retning, klubben var ved at gå.

Han blev dog tilbudt en femårig kontrakt med den økonomiske gulerod, der hed 200.000 pund om ugen - det svarer til små 1,8 millioner kroner.

Smidt ud af kontoret

Rooney så sig selv som den eneste højtprofilerede spiller tilbage på holdet, efter at Carlos Tevez og Christiano Ronaldo blev solgt. Det betød, at han tog sagen i egen hånd og gik til skotten ved roret.

- Jeg gik ind på Alex Fergusons kontor og sagde, 'Hvad er planen? Vi har lige bragt to unge engelske spillere ind, som ikke har bevist noget.' Fergusons svar var, 'Gå ud af mit kontor,' siger Wayne Rooney.

Flere af Rooneys tidligere kollegaer i Manchester United bidrager med deres eget perspektiv på sagen i dokumentaren. Især Gary Neville holdt sig ikke tilbage.

- Den eneste gang, jeg var skuffet over Wayne, var da han offentligt annoncerede, hvad der skete på mødet, da vi gik ned i omklædningsrummet. Hans holdkammerater var i gang med en kamp. Gør det ikke mod os. Hold dit lort for dig selv, siger Gary Neville, der dog også anerkender Rooneys mod til at konfrontere den legendariske Ferguson.

Wayne Rooney og Gary Neville spillede sammen fra 2004 til 2011 i Manchester United. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

Druk og utroskab

I dokumentaren åbner den tidligere verdensstjerne også op om et alkoholmisbrug, der påvirkede hans liv uden for banen hos United.

Derudover sidder Wayne Rooney og hans kone, Coleen, ærligt og snakker om de gange, han var hende utro.

Rooneys vej til berømthed var til tider hård for det unge par, og Coleen indrømmer, at hun ofte græd, fordi hun ikke kunne håndtere de mange forandringer i sit liv.