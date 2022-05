Helt skørt: Sikrer oprykning efter vild storsejr

Hvis folkene i Northampton Town mandag møder på arbejde med en flov smag i munden, er der gudhjælpemig ikke noget at sige til det.

På tærsklen til sidste runde af League 2 - Englands fjerdebedste række - lå klubben nummer tre i ligaen, hvilket rakte til oprykning. Nærmeste rival, Bristol Rovers, var ganske vidst á point - men fem mål dårligere.

Man skulle tilmed møde Barrow, der i den tunge ende dog havde reddet sig og absolut intet havde at spille for.

Northampton Town gjorde arbejdet færdig lørdag mod Barrow. Troede de. 3-1 sikrede tre point og nu en målforskel på syv til Bristol Rovers.

Det kunne ikke gå galt.

Men det gjorde det.

Regulært stormløb

For samtidig gik klappen helt ned for Scunthorpe United, der i Bristol bare skulle holde nogenlunde stand. 2-0 ved pausen var endda til at leve med, og Northamptons fans, der utvivlsomt har haft et øre eller halvandet i Bristol, må have været rolige.

Så blev det 3-0 efter 53 minutter og 4-0 små ti minutter senere. 5-0 og 6-0 kom med få minutters mellemrum i 76. og 79. minut, og så kan man forestille sig et stormløb mod Scunthorpes mål de sidste ti minutter, mens der må have været Bristol Rovers-fans, der har glemt at trække vejret.

Elliot Anderson scorede 7-0-målet med fem minutter igen, og så havde de to hold samme måldifference +22. Bristol Rovers har dog scoret seks mål flere, og derfor ender de som oprykker.

Der var tale om en regulær baneinvasion, da målet faldt. Det lykkedes dog at få ryddet den for glade fans, og så blev kampen spillet til ende. Derpå væltede de så ind over græstæppet igen. Og det er forståeligt.

Straks blev der på de sociale medier spekuleret i aftalt spil, og flere indikerede omgående, at der måtte være tale om matchfixing. Den mangler vi dog endnu at få bekræftet.

Til gengæld kan vi tilføje, at storsejren er en tangering af Bristol Rovers' rekord...

Klubben, der er ejet af Wael Abdulkader Al-Qadi fra Qatar, har tilmed den tidligere Premier League-stjerne Joey Barton som manager.

Det er set vildere...

Det kan godt være, det vækker opsigt, at Bristol Rovers vandt lige præcis 7-0, når de nu skulle vinde med syv. Men det kommer ikke op på siden af Spaniens 12-1-sejr over Malta i efteråret 1983.

Spanierne halsede efter Holland i gruppe 7 og manglede lige præcis en 11 måls-sejr over miniputterne i sidste runde for at vinde gruppen.

Fire dage forinden havde Malta tabt 5-0 i netop Holland...

Kampen åbnede med et brændt spansk straffespark, mens malteserne fik udlignet efter 24 minutter.

Efter 3-1 ved pausen gik spanierne dog mål-amok og scorede ni gange, hvor Juan Antonio Señors scoring til 12-1 faldt seks minutter før tid.

Dermed gik hollænderne glip af EM, mens Spanien kom med og som bekendt sendte Danmark ud i semifinalen.

