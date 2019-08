Henter Eriksen-afløser: Mega-handel på plads

Argentinske Giovani Lo Celso er ny mand i London-klubben Tottenham Hotspur FC.

Det skriver klubben på sin Twitter-profil, hvor man kan se, at midtbanespilleren skriver under på sin nye kontrakt, der i første omgang er en lejeaftale med købsoption for sæsonen.

Ifølge The Guardian kan prisen ende på omkring 450 millioner kroner for den 23-årige spanier, der bliver hentet fra Real Betis.

Dermed er Tottenhams nye trup for alvor ved at tage form, da de tidligere i transfervinduet hentede rekordindkøbet Tanguy Ndombele, mens man også har valgt at investere i Fulhams unge englænder Ryan Sessegnon, der har fået en fem-årig kontrakt med option på yderligere ét år. Det menes, at han har kostet Tottenham omkring 250 millioner kroner.

Lo Celso har en fortid hos rigmændene i Paris Saint-Germain, der hentede ham i barndomsklubben Rosario Central fra Argentina. Fra Paris blev han sidenhen udlejet til Real Betis, som i april valgte at udnytte en købsoption.

Han har optrådt 19 gange på det argentinske landshold med to mål til følge.

Det store spørgsmål for os danskere er, hvilken position det kommer til at sætte Christian Eriksen i. Han har gennem de sidste par måneder været rygtet hele Europa rundt. Her klubben som Real Madrid, Manchester United og Atletico Madrid blevet nævnt, men han er endnu på kontrakt i London.

