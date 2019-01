Henter erstatning for dansk VM-spiller: Er han på vej væk?

Det er ikke mange døgn siden, at Ipswich-manager Paul Lambert kunne fortælle, at danske Jonas Knudsen har besluttet sig for at lede efter en ny klub i dette transfervindue.

Jonas Knudsens snarlige exit forklarer også, hvorfor den 22-årige Myles Kenlock i de seneste to kampe har fået chancen fra start i den venstre forsvarsside, og hvis danskeren forsvinder, er venstreback-positionen nu helt dækket ind.

Championship-klubben oplyser nemlig, at man har hentet den 23-årige australier Callum Elder til klubben fra Leicester City på en lejeaftale for resten af sæsonen:

- Jeg er meget glad for, at vi har hentet Callum til allerede. Han giver os mere konkurrence på positionen. Han er en dygtig spiller med en god venstrefod, og han vil gerne komme her, hvilket er vigtigt for mig.

- Vi har brug for spillere, der gerne vil komme her og spille for den her klub, fortæller Paul Lambert om transferen til klubbens hjemmeside.

Ipswich-manageren er dermed også hurtigt lykkedes med at få den erstatning ind for Knudsen, som han tidligere har bebudet:

- Myles (Kenlock red.) har gjort det fantastisk, men jeg bliver også nødt til at hente en anden til positionen, hvis Jonas (Knudsen red.) forlader os. Men jeg må understrege, at Jonas har været helt fantastisk til træning, og at der ingen problemer er med hans engament. Jeg bliver bare nødt til at forholde mig til, hvad der skal ske, hvis han smutter, sagde Paul Lambert forleden til Ipswich Star.

Tilgangen af Callum Elder kan derfor meget vel åbne op for et snarligt Ipswich-exit for Jonas Knudsen, selvom intet dog tyder på at være faldet på plads endnu.

Jonas Knudsen har spillet i Ipswich Town siden 2015, hvor han kom til fra Esbjerg. Han har kontraktudløb med Championship-klubben til sommer.

Se også: Medie: Tyskere lurer på dansk landsholdsspiller

Se også: Danskerklub bekræfter kæmpe-transfer: Prisen er 478 millioner

Se også: Danskerklub på katastrofekurs: - Vores problem er ingen hemmelighed